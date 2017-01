VIDEO: Ööklubirünnaku arvatav toimepanija filmis end Istanbuli Taksimi väljakul

Twitteris avaldati video, mille tegi iseendast Istanbuli ööklubirünnaku arvatav toimepanija. Video on tehtud Istanbuli kesklinnas Taksimi väljakul. Kahtlusalune vaatab kaamerasse, aga ei ütle midagi.

#BREAKING İstanbul gunman's selfie video is released by Turkish media. He is seen in Taksim Square pic.twitter.com/t2yeYGwbnM— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 2, 2017

Türgi asepeaminister Numan Kurtulmuş ütles esmaspäeval, et rünnaku toimepanija on peaaegu tuvastatud. Uurijatel on Kurtulmuşi sõnul tema sõrmejäljed ning on teada, kuidas ta välja näeb, vahendab NOS.

Türgi võimud avaldasid esmaspäeval ka kahtlusaluse foto. Kurtulmuş ei läinud pressikonverentsil kaasa spekulatsioonidega, et mees on pärit Kesk-Aasiast. Mees tulistas ööklubis Reina seitsme minuti jooksul 180 kuuli.

Rünnakus hukkus 39 inimest, kelle hulgas oli 26 välismaalast. Umbes 60 inimest sai viga.