VIDEO | Õigeusuterror: Jekaterinburgis rammis usufanaatik autoga kinohoonet ja püüdis seda süüdata

Venemaal Jekaterinburgis vahistasid politseinikud mehe, kes rammis esmaspäeva hommikul autoga kino ja kontserdisaali Kosmos sissepääsu ja pani auto seejärel põlema, teatas siseministeeriumi Sverdlovski oblasti peavalitsus.

„Sverdlovski politsei töötajad pidasid operatiivjälituslike toimingute käigus kinni kodaniku, kes osales esialgselt hommikuses intsidendis Jekaterinburgi kesklinnas. Selleks osutus 1978. aastal sündinud mees, kes otsis arstiabi pärast seda, kui avariipaigalt põgenes. Praegusel hetkel jätkuvad uurimis- ja operatiivtoimingud, mis on suunatud selle juhtumi kõigi asjaolude kindlaks tegemisele,“ teatas siseasjade peavalitsus TASS-i vahendusel.

Uurijate andmetel said õiguskaitseorganid esmaspäeval teate kino ja kontserdisaali sissepääsu ja selle juures oleva auto UAZ põlengu kohta. Tuletõrjujad kustutasid põlengu 30 minutiga.

Oblasti administratsioonist öeldi Interfaxile, et auto rammis Kosmose hoonet kella kuue ajal kohaliku aja järgi. Kohalik portaal E1.ru teatas, et hoonet ramminud UAZ-is olid gaasiballoonid ja bensiinikanistrid.

Venemaa uurimiskomitee teatas Sverdlovski oblastitelevisiooni vahendusel, et kahtlusalune, 39-aastane Irbiti linna elanik on psühhiaatri juures arvel.

Ajaleht Komsomolskaja Pravda kirjutab, et kui alguses arvati, et Jekaterinburgi kino Kosmos püüdis süüdata islamiterrorist, siis nüüd on uurijate peamine versioon, et teo toimepanija on hoopis õigeusufanaatik, kes tahtis kino põlema panna selle eest, et seal kavatseti näidata Venemaal skandaalset filmi "Matilda".

Organisatsioon Hristianskoje Gosudarstvo - Svjataja Rus on saatnud Venemaa kinode direktoritele kirja, milles hoitatakse, et filmi "Matilda" ei maksa näidata, sest see haavab usklike tundeid. Õigeusklikke paneb nördima see, et filmis räägitakse keiser Nikolai II armuloost baleriin Matilda Kšessinskajaga.

"Kui tuleb välja film "Matilda", hakkavad kinod põlema, võib-olla saavad isegi inimesed kannatada," öeldakse kirjas. "Igasugust bännerit, afišši, sedelit informatsiooniga filmi laenutamise kohta vaadeldakse kui soovi alandada õigeusu kiriku pühakuid ja provokatsiooni "vene maidanile"."