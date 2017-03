VIDEO: Õhurünnakus Süüria mošeele hukkus 42 inimest

Põhja-Süüria mässuliste valduses olevas külas hukkus õhurünnakus mošeele 42 inimest, kellest enamik olid tsiviilisikud, teatas Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus.

Vaatluskeskuse teatel toimus tuvastamata lennukite rünnak Aleppo provintsis Al-Jineh’s, vahendab BBC News.

Piirkonnas opereerivad Vene ja Süüria lennukid ning džihadiste pommitavad regioonis ka USA sõjalennukid.

USA teatas, et viis läbi õhurünnaku ja tappis mitu Al-Qaida võitlejat, kuid ei andnud lööki mošeele.

„Meie sihikul ei olnud mošee, aga hoone, mis oli meie sihikul – mis oli see, kus toimus [võitlejate] kohtumine – on umbes 50 jala (15 meetri) kaugusel mošeest, mis on endiselt püsti,“ ütles USA keskväejuhatuse esindaja kolonel John J. Thomas.

Suurbritannias baseeruv vaatluskeskus, mis toetub kohapeal viibivate allikate informatsioonile, teatas, et Al-Jineh’ mošee oli täis sinna õhtupalveks kogunenud inimesi.