VIDEO | Ohtlik olukord: Vene hävitaja lendas korduvalt USA mereväele kuuluva lennuki eest läbi. Ameeriklaste lennuk hakkas vappuma

CNN kirjutab, et vahejuhtum leidis aset täna. SU-27 lendas vahetult ameeriklaste lennuki eest läbi. Venelaste hävitaja kiirus oli ülisuur. USA lennuki pardal olnud meeskonnaliikmed märkisid, et lennuk hakkas vappuma, oli tunda turbulentsi.

Ent sellega olukord ei piirdunud, veidi aega hiljem lendas SU-27 uuesti ameeriklaste lennuki eest läbi. Sedapuhku tundsid EP-3 pardal viibinud samuti kerget vappumist.

USA mereväe ametlikus pressiteates on öeldud, et olukorda peetakse ohtlikuks. Märgitakse, et SU-27 lendas väga suurel kiirusel ja see pani EP-3 ja selle meeskonna ohtu. Siiani pole öeldud, kui lähedalt venelaste lennuk ikkagi eest läbi lendas.

Taoline juhtum pole paraku haruldane. Näiteks mais kirjutas CNN, et Su-27 tegi sarnase väga ebaprofessionaalse manöövri, kui lendas Läänemere kohal vahetult USA mereväele kuuluva lennuki P-8 eest läbi. Väidetavalt lahutas lennukeid vaid kuus meetrit.