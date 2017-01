VIDEO: Obama üllatas asepresident Bidenit riigi kõrgeima autasuga

USA ametist lahkuv president Barack Obama üllatas oma asepresidenti Joe Bidenit riigi kõrgeima tsiviilautasu – presidendi vabadusmedaliga. Esimest ja ainsat korda Obama ametiajal anti medal seejuures erilise auavaldusega, mille on varem moodsas ajaloos pälvinud vaid paavst Johannes Paulus II, USA president Ronald Reagan ja kindral Colin Powell.

Autasustamist hoiti Bideni eest saladuses, kuni ta Valge Maja riiklikku õhtusöögituppa sisse astus ja leidis eest publiku, mis koosnes tema perekonnast, presidendi perekonnast ja kolleegidest kogu karjääri ajast, vahendab ABC News.

Obama alustas ametliku hüvastijätuga asepresidendiga, kellega ta on jaganud märkimisväärselt lähedast sõprust, ning tervitas partnerit Valges Majas, kes on Obama sõnul ta paremaks presidendiks ja paremaks ülemjuhatajaks teinud.

Esimese pisara pühkis Biden silmanurgast, kui Obama loetles tema saavutusi, mis algasid 29 aasta vanuselt, kui Biden valiti Delaware’i osariigi senatisse.

„Tunda Joe Bidenit on tunda armastust ilma teeskluseta, teenimist enesest hoolimata ja elada elu täiega,“ ütles Obama.

„Nagu üks tema kolleege senatis, kes oli vabariiklane, kord ütles, kui sa ei suuda imetleda Joe Bidenit inimesena, on sul probleem,“ lausus Obama. „Niisiis, Joe, sinu usu eest sinu kaasameeriklastesse, sinu armastuse eest selle maa vastu ja sinu eluaegse teenistuse eest, mis jääb püsima põlvkondadeks… viimast korda presidendina on mul rõõm autasustada sind riigi kõrgeima tsiviilautasuga, presidendi vabadusmedaliga.“

Silmnähtavalt liigutatud Biden pööras silmade kuivatamiseks selja ja raputas uskumatult pead, samal ajal kui publik plaksutas püsti seistes.

Pres. Obama surprised an emotional VP Biden with nation's highest civilian honor, the Presidential Medal of Freedom. https://t.co/U5U125vMkG pic.twitter.com/jgpUm1s7ho— ABC News (@ABC) January 13, 2017

Ettevalmistamata tänukõnes oli Bidenil liigutuse tõttu sageli raske lauseid lõpetada.

„Härra president, ma olen sulle võlgu, ma olen su sõprusele võlgu, ma olen su perekonnale võlgu,“ ütles Biden.

„See on tähelepanuväärne mees,“ ütles Biden Obama kohta. „Ja ma loodan ainult, et see tärn ajaloos, mis on minu nime juures, kui räägitakse sellest presidentuurist, on selline, et ma võin öelda, et ma olin osa tähelepanuväärse mehe teekonnast, kes tegi selle maa jaoks tähelepanuväärseid asju.“