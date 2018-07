VIDEO | Novaja Gazeta avaldas salvestuse vangi peksmisest Venemaa koloonias

Ajaleht Novaja Gazeta avaldas video, kus on näha, kuidas Venemaa Föderaalse Karistuste Täideviimise Teenistuse (FSIN) Jaroslavli oblasti parandusliku koloonia nr 1 (IK-1) töötajad peksavad kinnipeetavat Jevgeni Makarovit.

Juhtum leidis aset 2017. aasta 29. juunil ja Makarov nõudis pärast seda kriminaaljuurdluse alustamist talle kehavigastuste tekitamise üle. Sellest aga keelduti, öeldes, et kinnipeetav ise rikkus parandusasutuses viibimise reegleid, püüdis ise endale vigastusi tekitada ja peksis oma pead vastu seina.

Video on salvestatud kaameraga, mida FSIN-i töötajad on kohustatud kolooniates kandma. Salvestuse andsid Novaja Gazetale üle fondi Obštšestvennõi Verdikt juristid. Kümneminutilises videos on näha, et ühes ruumis on umbes kümme vormis töötajat ja ruumi keskel on laud, millel lamab mees mustas riietuses. Kaks töötajat hoiavad kinnipeetavat kogu aeg kinni ja teised peksavad teda vahetustega kummimuiadega vastu jalgu, valades aeg-ajalt vett pähe.

Hiljem pannakse kinnipeetav põlvili ja temalt küsitakse, miks nimetas ta üht töötajat „punaseks koeraks”, pärast mida sunnitakse vabandama. Kogu aeg jätkub peksmine.