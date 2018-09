VIDEO | New Yorki saabunud lennukil tundis üle saja inimese end haigena ja lennuk pandi karantiini

Lennuk oli tunde karantiinis pärast seda, kui Airbus A380 pardal olnud 521 inimesest 106 teatas, et tunneb end haigena. Haiguspuhangu põhjust ei ole öeldud, kuid Jamaica haigla pressiesindaja sõnul olid mitmetel reisijatel ja meeskonnaliikmetel peavalu, kurguvalu, köha ja palavik, vahendab NBC News.

Suur enamus reisijatest, kes sümptomitest teatas, tunnistati terveks ja neil lubati lahkuda. New Yorgi linnapea administratsioon teatas, et kümme inimest – seitse meeskonnaliiget ja kolm reisijat – viidi haiglasse ning veel üheksa olid haiged, kuid keeldusid arstiabist.

New Yorgi tervishoiuameti teatel viitasid sümptomid ilmselt gripile. Et lend on nii pikk, on võimalik, et toimus pidev nakkuse ülekandumine. Niisugust asja juhtub harva, kuid gripp levib kergesti.

Lennuki pardal olnud Erin Sykes ütles, et mõned reisijad olid haiged juba enne lennuki pardale minemist. Järjekorras enne pardale minekut oli kuulda köhimist. Sykes muutus nii murelikuks, et küsis lennusaatjalt näomaski, kuid neid lennukis ei olnud. Seetõttu hoidis ta jakki ja tekki üle pea, sest nii paljud inimesed köhisid.

Paljudest köhijatest rääkis ka reisija Hadi Nadimi.

Lennuk maandus kohaliku aja järgi kell 9.10 ja sellel olid vastas meditsiinitöötajad ja muud teenistused. Kohal oli umbes seitse kiirabiautot ning politsei ja sisejulgeolekuüksused.