VIDEO: New Yorgis Times Square'il sõitis auto rahva hulka: üks inimene hukkus, 22 sai viga

Kiirust ületav auto sõitis täna õhtul USAs New Yorgis Times Square'il kõnniteele, vahendab Reuters.

Teatavasti on tegu NY turistimekaga, kus ei leia pea ruutmeetritki vaba pinda. Seal lähedal asub ka Donald Trumpile kuuluv Trump Tower.

Reuters kirjutab, et politsei on piirkonna ümber piiranud. Pealtnägija sõnas, et vähemalt kümme inimest vajas sündmuskohal arstiabi.

Sky Newsi andmetel sai üks inimene sai surma ja vigastatuid on 13.

CBS Newsi admetel on vigastatuid 20.

Kella 20.15 ajal kinnitas New Yorgi tuletõrje, et viga sai 19 inimest, üks inimene hukkus. Veidi hiljem kinnitati, et vigastatuid on kokku 22. Hukkunu oli 18-aastane naine. Nelja vigastatu seisund on kriitiline - neil on lahtised luumurrud ja mitmed vigastused. Nende elud siiski ohus pole, kuna abi saabus kiiresti. Kolm inimest sai tõsiseid vigastusi, 15 inimest kergeid.

New Yorgi politsei kinnitas CBS-ile, et intsidendil puudub seos terrorismiga. Pealtnägijate teatel sõitis auto kiirusega 50 km/h ja väga rahvarohkel Times Square'il on nii suur sõidukiirus haruldane.

Väidetav auto juht peeti kinni.

The New York Timesi andmetel oli autojuht pealtnäha kas purjus või narkojoobes ning politseiniku kinnitusel oli ta varem kaks korda joobes juhtimisega vahele jäänud.

Fox News edastab, et ühe nende politseiallika sõnul oli juht toime pannud röövi.

Kinnitamata andmetel on tegu 26-aastase Bronxist pärit mehega.

Politsei sõnas kella poole üheksa ajal, et õnetuse põhjustanud autojuhi nimi on Richard Rojas, ta on endine USA sõjaväelane ja USA kodanik.

Kuigi seost terrorismiga ei kahtlustata, on igaks juhuks kohal autot kontrollimas ka pommirühm. Juhtumi uurimisel teeb politseiga koostööd ja Föderaalne juurdlusbüroo.

