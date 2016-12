VIDEO: New Yorgis eemaldati lennukist Ivanka Trumpi häirinud reisija

Lennureisija, kes meediaväljaannete ja tunnistajate sõnul tegi vihaseid märkusi, nähes oma lennul USA presidendiks valitud Donald Trumpi tütart Ivanka Trumpi, eemaldati neljapäeval lennukist.

JetBlue Airways kinnitas oma avalduses, et reisija eemaldati lennult, mis väljus New Yorgi John F. Kennedy lennujaamast San Francisco suunas, vahendab Reuters.

Lennukis olnud reisija Marc Scheff ütles, et kui mees Ivanka Trumpi nägi, ütles ta: „Jumal küll. See on õudusunenägu!“

„Otsust reisija eemaldamiseks lennult, ei langetata kergelt. Antud juhul tegi meie meeskond tööd seltskonna paigutamiseks järgmisele saadaval olnud lennule,“ teatas JetBlue.

Twitteri kasutaja Matthew Lasner kirjutas, et tema abikaasa kavatses Ivanka Trumpi ja viimase abikaasa Jared Kushneri lennujaamas ette võtta.

„Ivanka ja Jared JFK T5-s, lendavad tavalennul,“ kirjutas Matthew Lasner (@mattlasner) Twitteri sõnumis, mis hiljem kustutati. „Minu abikaasa jälitab neid, et neid ahistada. #banalityofevil.“

New Yorgi Hunteri kolledži professor Lasner ei vastanud Twitteris ega Facebookis kommentaarisoovidele.

„Teha seda naisele, kes oli seal koos oma lastega, mul on ükskõik, milline su poliitiline taust on või millised su mõtted on, see ei ole viis, kuidas meie ameeriklastena peaksime tegutsema,“ ütles Trumpi pressiesindaja Sean Spicer Fox Newsile.

40-aastane Scheff, kes rääkis Reutersile, et istus lennukis Ivanka Trumpist rida eespool, ütles, et lennukist eemaldatud reisija „hakkas värisema“.

Scheffi sõnul tuli JetBlue personal kontrollima, kas reisija on rahulik, pärast mida ta ütles: „Nad rikuvad meie maa, nüüd püüavad rikkuda meie lennu!“

Scheffi sõnul oli reisija selgelt erutatud, kuid ei karjunud ega röökinud.

ABC Newsi teatel oli Ivanka Trump koos perega teel puhkusele Hawaiile.