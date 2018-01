VIDEO | New Yorgi Trump Toweris oli väike tulekahju

Tuletõrje teatas, et sai väljakutse kella seitsme ajal esmaspäeva hommikul. Teatati põlengust kõrghoone viimasel korrusel, vahendab Associated Press.

Videotest on näha tuletõrjujaid hoone katusel ja ühest nurgast tulevat suitsu.

Tuletõrje teatas, et tuli sai alguse katusel olevast kütte- ja jahutussüsteemist, vahendab Reuters.

Kaks inimest sai kannatada, üks neist tõsiselt.

Trump Toweris asuvad luksuskorterid ja äripinnad.

MORE: Firefighters work to extinguish small fire on roof of Trump Tower. https://t.co/RhTzwrb1gH pic.twitter.com/OdO0evjBF4— ABC News (@ABC) January 8, 2018