VIDEO | New Yorgi bussiterminalis toimus plahvatus

Juhtum leidis teadete kohaselt aset maa-aluses ühenduskäigus sadamavalitsuse bussiterminalis (Port Authority Bus Terminal) 42. tänava ja 8. avenüü ristmikul Manhattanil

CNN teatas viitega päästeteenistusele, et vigastatuid on neli, kellest üks on kahtlustatav.

AP räägib kahest vigastatust, kellest üks on kahtlustatav.

AP kinnitusel oli kahtlustatava keha külge seotud torupomm, mis plahvatas, vigastades kahtlustatavat ja üht juhuslikku juuresviibijat.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC