VIDEO | Netanyahu: meie, erinevalt Hamasist, üritame ohvreid vältida

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles usutluses telekanalile CBS, et erinevalt Gazat juhtivast islamistlikust mässulisorganisatisoonist Hamas, üritab juudiriik vältida inimeste hukkumist.

Netanyahu ütles, et iisraellastel ei ole võimalik vägivalda piiril Gazaga vältida, sest islamistlik rühmitus annab palestiinlastele, sh naistele ja lastele raha, et nad paneks oma elu ohtu, üritades rünnata ja ületada tara Iisraeli piiril, vahendab telekanali uudisteleht.

„Tegemist ei ole seega rahumeelsete meeleavaldustega, nagu võiks arvata,” rõhutas valitsusjuht, rääkides palestiinlaste esmaspäevastest protestidest, millel sai surma 60 ja viga mitu tuhat inimest, kui juudiriik otsustas julgeolekukaalutlustel protestijate pihta tule avada.

Tema sõnul „tahab Hamas võimalikult paljude inimeste infiltreerumist, avalikult kuulutades, et nende eesmärk on Iisraeli riik hävitada”. „Meie üritame ohvreid vältida, nemad aga üritavad ohvreid esile kutsuda, survestamaks iisraellasi, mis on kohutav,” tõdes Netanyahu.

Kui peaministrilt küsiti, kas tema arvates läks armee jõu kasutamisega liiale, vastas Netanyahu, et ta „ei tea ühtki teist sõjaväge, kes talitaks teisiti”. Tema sõnul võib proovida ka teistsugust lähenemist, kuid see lihtsalt ei tööta. „Jäävad ainult halvad valikud,” nentis valitsusjuht.