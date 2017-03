VIDEO: Navalnõi korruptsioonivastase fondi Moskva kontorist viidi minema tehnika

Vene opositsioonipoliitiku Aleksei Navalnõi korruptsioonivastase võitluse fondi (FBK) kontorist Moskvas viidi minema tehnika, teatas Twitteris FBK pressiesindaja Kira Jarmõš, vahendab Raadio Vabadus.

„FBK kontorist viivad mingid inimesed vaikides tehnikat minema. See pole enam läbiotsimine, see on rööv,“ kirjutas Jarmõš.

Из офиса ФБК какие-то люди молча выносят технику. Это уже не обыск, это грабеж https://t.co/CQtTid2YT7— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) March 26, 2017

Pühapäeval tuli politsei FBK kontorisse ja teatas, et kavatseb läbi viia läbiotsimise „teadete tõttu plahvatusohu kohta“.

Sel ajal viisid fondi töötajad läbi korruptsioonivastase meeleavalduse ülekannet internetis. Politsei vahistas kõik FBK Moskva kontoris viibinud töötajad. Nad viidi jaoskonda, kus nad veetsid kogu öö. Kohtud hakkavad nende asju arutama esmaspäeva hommikul. Neid kahtlustatakse „politseitöötaja seaduslikule korraldusele allumatuses“.

Pärast vahistamist jätkus FBK kontoris läbiotsimine.

Korruptsioonivastased meeleavaldused toimusid pühapäeval üle kogu Venemaa. Need olid seotud FBK uuringuga peaminister Dmitri Medvedevi deklareerimata kinnisvara kohta. Enamikus linnadest ei õnnestunud aktsiooni ametlikult kooskõlastada. Moskvas vahistas politsei üle tuhande inimese, sealhulgas ka Navalnõi enda.