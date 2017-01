VIDEO: NATO idatiivale suunduv USA sõjatehnika jõudis Saksa sadamasse

Põhja-Saksamaa Bremerhaveni sadam võttis eelmisel nädalal vastu umbes 2800 ühikut USA sõjatehnikat, mis liigub edasi Poola.

Poola raadio teatel saabub tehnika kõigepealt riigi lääneosa linnadesse Drawsko Pomorskiesse ja Żagańisse. Osa tehnikast jääb Poolasse, ülejäänu liigub edasi Leedusse, Lätti, Eestisse ja Rumeeniasse.

„Need sõjajõud siin on osa reaktsioonist Venemaa valitsuse destabiliseerivale tegevusele Ukrainas,“ ütleb kindralleitnant Tim Ray Reutersi videos. Ta lisas, et äsjasaabunud tankid ja veokid on vaid osa suuremast jõust, mille seas on ka sõjatehnikat "kosmoses, küberruumis, õhul ja merel" võitlemiseks.

Reutersi teatel saavad NATO idatiivale paigutatavad üksused enda kasutusse 87 tanki Abrams M1A1 tanks, 20 iseliikuvat suurtükki Paladin ja 136 lahingumasinat Bradley.

Armee 10. õhubrigaad tuleb koos 50 helikopteriga Black Hawk ja 10 helikopteriga CH-47 Chinook, lisaks saabub Ida-Euroopasse eraldi õhupataljon 24 ründekopteriga Apache.

Saksamaal tervitas sõjatehnikat väike rühm sõjavastaseid meeleavaldajaid.