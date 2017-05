VIDEO: Nali läks üle piiri? USA koomik on Trumpi solvamise pärast uurimise all

Ameerika Ühendriikide populaarseima õhtuse teleprogrammi „The Late Show“ saatejuht Stephen Colbert sattus sel nädalal kriitikatule alla, kui tegi president Donald Trumpi kohta seksuaalse sisuga nalja.

USA föderaalse kommunikatsioonikomisjoni (FCC) esimees Ajit Pai ütles reedel, et nendeni jõudis hulgaliselt kaebusi Colberti esmaspäevase monoloogi kohta, mistõttu alustati selle sisu vaagimist.

Colberti saate eetrisse mineku järel hakkas sotsiaalvõrgustikus Twitter levima märksõna #FireColbert (#VallandageColbert - eesti k).

Vastuoluline repliik, mis inimesi pahandas, kõlas järgnevalt: „[Trumpi] suu kõlbab ainult Vladimir Putini riista kabuuriks“. („The only thing his mouth is good for is being Vladimir Putin’s cock holster“ – inglise k).

Telekanalit CBS võib nüüd ähvardada trahv, kui FCC peaks leidma, et see nali oli „sündsusetu“.

Colbert ise ütles kolmapäeval, et ta „muudaks paari sõna, mis olid julmemad, kui need pidanuks olema“, kuid kinnitas, et ründaks presidenti sellegipoolest samasugusel moel võimaluse korral uuesti.

„Ma ei kavatse seda fraasi korrata,“ ütles ta. „Kuid ma tahan lihtsalt teadmiseks öelda: elu on lühike, ja igaüks, kes avaldab armastust teise inimese vastu, oma isiklikul moel, on minu silmis Ameerika kangelane. Ma arvan, et me võime kõik sellega nõus olla. Ma loodan, et mul õnnestub isegi presidendiga selles nõustuda. Ei milleski muus. Kuid selles.“

Ta lisas: „Ma usun, et ta (Trump -toim) tuleb sellega toime. Mul on naljad, tal on tuumakoodid.“