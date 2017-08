VIDEO | Mussoonvihmad on Lõuna-Aasias nõudnud 1200 inimese elu

Troopilistest vihmadest tingitud uputustes on Indias, Nepalis ning Bangladeshis hukkunud üle 1200 inimese, mõjutades vähemalt 20 miljoni inimese elu.

Kolmapäeval uputas India finantspealinnas Mumbais, põhjustades transpordikaose ning sulgedes paljud koolid ja ametiasutused. Mumbais on politsenike kinnitusel teisipäeval alanud vihmavalangute tagajärjel hukkunud vähemalt viis inimest. Neljapäeva hommikul varises seal kokku kõrghoone, mille alla jäi lõksu 40 inimest.

Reuters

Reuters

Need Lõuna-Aasia riigid satuvad iga-aastaselt vihmahooajal uputuste ohvriks, kuid rahvusvaheliste abiorganisatsioonide vahendusel on need sel aastal kordades suuremad, lõigates tsivilisatsioonist ära tuhandeid külasid ning nende ligipääsu puhtale veele ja toidule.

Nepalis on üleujutuste tagajärjel koduta jäänud 90 000 inimest, ÜRO on nimetanud seda riigi kõige hullemaks looduskatastroofiks kümnendi jooksul.

Loe veel

TT NYHETSBYRÅN

Bangladeshis on tegu sellel aastal teise laastava uputuse, riik kaotas aprillis miljon tonni riisi välkuputuste ajal riigis ning uued uputused on lõhkunud rohkem kui 600 000 hektarit põllumajandusmaad.