VIDEO | Mumbais kukkus alla väikelennuk, hukkus viis inimest

Lennuk kukkus linna idaosas Ghatkopari elamupiirkonnas ehitusjärgus olnud majja, vahendab BBC News.

Päästeametnike teatel hukkus neli inimest lennukis ja üks maa peal.

Esialgsetel andmetel kukkus lennuk alla maandumiskatsel. Lennuk mattus kohe leekidesse.

#Mumbai: A chartered plane has crashed near Jagruti building in Ghatkopar where construction work was going on. More details awaited pic.twitter.com/QvDGtJqYF3