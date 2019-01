VIDEO | Moskvas vahistati „seksitreener” Nastja Rõbka, kes väitis, et tal on tõendeid Venemaa abi kohta Trumpile

Rõbka vahistati Moskva Šeremetjevo lennuväljal eile õhtul pärast Taist väljasaatmist. Seal mõisteti ta süüdis osana grupist, mis tegeles „seksitreeninguga”, vahendab AFP.

Vene võimud vahistasid kokku neli inimest, kelle hulgas oli ka „võrgutamisguru” Alex Kirillov.

Rõbka on ise öelnud, et sõitis Taisse pärast seda, kui sattus poliitilisse skandaali Vene alumiiniumimagnaadi Oleg Deripaskaga, kes on olnud seotud Trumpi endise kampaaniajuhi Paul Manafortiga.

Rõbka lubas paljastada „pusle puuduvad osad” väidete kohta, et Kreml aitas Trumpi 2016. aasta presidendivalimistel.

Mingit materjali aga ei avaldatud ja kriitikud pidasid neid väiteid lihtsalt reklaamitrikiks.

Teisipäeval tunnistas Rõbka end koos veel seitsme inimesega Tais Pattayas süüdi mitmetes kuritegudes. Kohus andis korralduse nende riigist väljasaatmiseks.

Kirillov väitis teisipäeval, et keegi andis käsu nende vahistamiseks raha eest.