VIDEO | Moskvas sõitis buss peatuses rahva hulka, kolm inimest sai viga

Moskva loodeosas sõitis buss peatuses rahva hulka. Eriolukordade ministeeriumi teatel hukkunuid ei olnud, Moskva autoinspektsioon teatab kolmest vigastatust.

Moskva transpordiamet teatas Interfaxile, et Shodnenskaja tänaval toimunud liiklusõnnetuses bussiga sai viga kolm inimest, kellest kellegi seisund ei ole raske.

Moskva politseiülem Juri Titov teatas, et õnnetuse põhjuseks oli see, et bussi juht ei tulnud juhtimisega toime.

"29. detsembril toimus Shodnenskaja tänaval maja number 37 juures liiklusõnnetus. Bussi juht ei tulnud esialgsetel andmetel katsel vältida kokkupõrget teise transpordivahendiga juhtimisega toime ja sõitis otsa ühistranspordipeatusele," ütles Titov.

Varem teatas allikas Interfaxile kahest hukkunust.

25. detsembril sõitis Moskva Kutuzovi prospektil Slavjanski bulvari metroojaama juures buss metroosissepääsu trepile. Siis sai surma viis ja vigastada üle kümne inimese.