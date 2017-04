VIDEO: Moskvas põrkasid kokku reisirongid, viga sai 50 inimest

Vigasaanute seas on ka välismaa kodanikke. Õnnetuse käigus läks kummuli neli vagunit.

Õnnetuse käigus läks kummuli neli vagunit, üks neist sai kokkupõrkes tõsiselt kannatada.

Erakorraliste olukordade ministeeriumi teatel põhjustas kokkupõrke linnalähirongi juhi otsus pidurdada, et päästa rongiteele astunud inimene. Selle tagajärjel tekkis tõrge rongi pidurdussüsteemi tavapärases töös. Juhtumi uurimiseks luuakse erikomisjon.

LATEST: At least 50 people sought medical help after train's collision in #Moscow - Russian Railways https://t.co/9hAM6sRyES pic.twitter.com/HfDGKt0pHp