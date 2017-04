VIDEO: Mõrva kavandamises süüdistatav Imre Arakas astus kohtu ette

Iirimaal vahistatud Imre Arakas (58) astus täna Dublinis kohtu ette.

Arakas võeti sel nädalal vahi alla süüdistatuna ühe Põhja-Iirimaal asuva mehe James Gately mõrva kavandamises. Kuritegu plaaniti sooritada 4. või 5. aprillil.

Arakas saabus kohtusse relvastatud üksuste saatel. Kui mehelt uuriti, kas ta soovib rääkida advokaadiga, vastas Arakas: "Jah, ma soovin. Olen siin päris uus. Ma ei tea, kust teda leida". Lisaks märkis Arakas, et on töötu, vahendab The Independent.

Kohus otsustas Arakase vahi alla jätta 12. aprillini, mil toimub järgmine kohtuistung.

The Irish Times kirjutas eile, et Iiri politsei vahistas Dublini lääneosas organiseeritud kuritegevuse vastase operatsiooni käigus kolm meest.

Neist üks on Eesti palgamõrvar, kes saabus Iirimaale, et töötada Kinahani jõugu heaks. Tema hüüdnimeks on The Butcher ("Lihunik") ning ta on seotud kuritegudega mitmes riigis.