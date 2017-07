VIDEO | Mississippis kukkus alla sõjalennuk, 16 inimest hukkus

USA mereväele kuulunud lennuk kukkus alla LeFlore maakonnas Mississippis, vahendas CNN.

Lennuki pardal oli 16 inimest ja kõik hukkusid.

Merevägi andis õnnetusest teada oma Twitteri kontol, kuid ei jaganud õnnetuse üksikasju.

A USMC KC-130 mishap occurred the evening of July 10. Further information will be released as available. pic.twitter.com/QEFhooJZmC— U.S. Marines (@USMC) July 11, 2017