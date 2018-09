VIDEO | Mehhikos on massihauast leitud 166 surnukeha

„Leitud on vähemalt 166 inimese säilmed,” teatas osariigi prokurör Jorge Winckler ajakirjanikele. Tegemist on ühe suurema sellesarnase leiuga, vahendab AFP.

Massihaud asub osariigi keskosas, kuid võimud ei avalda selle täpset asukohta julgeolekukaalutlustel. Kohapeal töötavad endiselt kohtumeditsiini spetsialistid.

Winckleri sõnul on alates 8. augustist, kui väljakaevamised algasid, leitud ka 200 riideset, 144 ID-kaarti ja muid isiklikke esemeid.

Prokuratuuri teatel ütles informaator võimudele, et sellesse kohta on maetud sadu inimesi. Matmispaik on vähemalt kaks aastat vana.

Aktivistid süüdistavad Veracruzi osariigi endist kuberneri Javier Duartet ränkades inimõiguste rikkumistes.

Osariigi kahele endisele politseiülemale ja mitmetele endistele ametnikele on esitatud süüdistused tapameeskondade juhtimises. Viimased arvatakse olevat röövinud ja tapnud soovimatuid isikuid Duarte valitsemise ajal aastatel 2010-2016.

Duarte ise ootab eeluurimisvangistuses kohtuprotsessi korruptsioonis süüdistatuna. Teda süüdistatakse sadade miljonite dollarite kõrvaldamises, et osta luksuskinnisvara, puhkusemaju Miamis ja tõuhobuseid, mis viis kunagi jõuka Veracruzi osariigi pankroti äärele.

Alates 2006. aastast on uue valitsuse teatel osariigis kadunud umbes 3600 inimest.

Ühest teisest, 2016. aastal avaldatud massihauast on seni leitud 280 surnukeha.

Hiljuti teatati, et narkokaubitsejatelt saadi vihje veel ühe massihaua kohta selle koha lähedal, mis sisaldavat kuni 500 surnukeha.