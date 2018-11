VIDEO | Mehhiko saadab maalt välja ligi 500 jõuga USA-sse tungida püüdnud migranti

Videokaadritelt on näha, kuidas kümned ja kümned inimesed, nende seas naisi ja lapsi, üritasid Tijuana lähedal asuva piiripunkti juures üle piiri tähistava aia ronida ning USA piirivalvurid neid pisargaasiga tagasi surusid.

Mehhiko siseministeerium teatas avaladuses, et "ligi 500-liikmeline grupp migrante püüdis ületada piiri vägivaldsel moel", ning need, kelle süü "vägivaldsetes sündmustes" tuvastatakse, saadetakse viivitamatult maalt välja.

Pinged Tijuana lähistel on kasvanud novembri algusest saadik, kui pärast enam kui 4000 kilomeetri pikkust teekonda on sinna Kesk-Ameerikast jõudnud tuhanded vaesuse eest pagevad migrandid Hondurasest, Guatemalast ja El Salvadorist. USA president Donald Trump on lubanud, et ühtegi neist ei lubata maale, kuni nende varjupaigataotlused kohtute poolt läbi vaadatud.