VIDEO | May: Suurbritannia saadab riigist välja 23 Vene diplomaati, kontaktid Venemaaga peatatakse

Suurbritannia peaminister Theresa May tegi parlamendis avalduse Vene topeltagendi Sergei Skripali mürgitamise kohta.

May sõnul vastas Venemaa täieliku põlgusega ega andnud mingeid seletusi selle kohta, miks neil on deklareerimata keemiarelvaprogramm rahvusvahelise õiguse vastaselt.

Briti valitsus on järeldanud, et Venemaa valitsus on vastutav ja tegemist oli seadusevastase riikliku jõu kasutamisega.

Suurbritannia vastumeetmed:'

- 23 Vene diplomaati saadetakse riigist välja. Nad on kindlaks tehtud kindlaks tehtud kui deklareerimata luureohvitserid. Tegemist on viimase 30 aasta suurima väljasaatmisega. Diplomaatidel on lahkumiseks nädal aega.

- Valitsus koostab seadusandluse Ühendkuningriigi kaitsmiseks vaenuliku riikliku tegevuse vastu.

- Valitsus kaalub uut spionaaživastast seadust.

- Valitsus lisab Magnitski-tüüpi parandused sanktsioonide eelnõusse.

- Valitsus tugevdab Suurbritanniasse saabuvate venemaalaste kontrolli.

- Kõrgetasemelised kontaktid Venemaaga peatatakse. Venemaa välisministri Sergei Lavrovi visiit Suurbritanniasse on tühistatud. Ministrid ja teised kõrgetasemelised isikud ei sõida jalgpalli MM-ile Venemaale.

May sõnul võetakse tarvitusele ka teisi meetmeid, mida ei avalikustata.

May ütles, et Ühendkuningriik soovib paremaid suhteid Venemaaga ja on traagiline, et Venemaa president Vladimir Putin on nii käitunud.

