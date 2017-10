VIDEO | Marseilles tappis noaga mees raudteejaamas kaks inimest

Intsident leidis aset Saint-Charles raudteejaamas täna pärastlõunal, kui teadaolevalt nooremaealine mees pussitas seni teadmata põhjustel vähemalt kahte möödakäijat, kes jätsid oma elu. Veel mitu inimest said tõsiselt vigastada, teatab uudisteagentuur AP.

Ajaleht La Provence märgib, et tunnistajate sõnul karjus ekstremist pussitamiste eel „Allahu Akbar“. Ta lasti sõdurite poolt kohapeal maha, ütles kohaliku võimu esindaja.

BREAKING: French police warn people to avoid Marseille's main train station amid reports of knife attack, assailant shot dead.

— The Associated Press (@AP) October 1, 2017