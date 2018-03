VIDEO | Mark Zuckerberg avas lõpuks andmeskandaali osas suu ning vabandas

Facebooki asutaja ja tegevjuht Mark Zuckerberg teatas, et Facebook tegi vea, kui lubas kasutajate andmed analüüsifirmale Cambridge Analytica, mis kasutas neid Trumpi valimiskampaanias.

Mäletatavasti lekkisid 50 miljoni Facebooki kasutaja andmed Cambridge Analytica nimelise ettevõtte kätte. See firma tegeles 2016. aastal Donald Trumpi valimiskampaaniaga. Ilmselt kasutati andmeid selleks, et luua tarkvara valijate valikute mõjutamiseks ja prognoosimiseks.

Kuigi skandaal puhkes juba reedel, oli Zukerberg seni vaikinud. Eile postitas ta siiski Facebooki pika selgituse, milles lubas, et ettevõte teeb muudatusi, et sellist eksimust edaspidi ei juhtuks. Ta viitas, et Facebook kavatseb põhjalikult uurida tuhandeid äppe, mis Facebooki platvormi kasutanud ning piirata ligipääsu kasutajate andmetele.

Küll aga ei viidanud Zuckerberg kordagi sellele, et reklaami ja turunduse üldist osakaalu edaspidi kuidagi vähendataks.

CNNile antud intervjuus märkis Zuckerberg: "See oli suur usalduse kuritarvitamine. Mul on tõesti kahju, et see juhtus. Me vastutame selle eest, et kaitsta inimeste andmeid."

Zuckerberg märkis, et on avatud sellele, et USA võimuorganid nende tegevust rohkem reguleerivad. Seaduseandjad nõuavad firmalt vastuseid. Senati luurekomitee ees on lubanud tunnistusi anda ka Cambridge Analytica vilepuhuja Christopher Wylie.

Olukord on Facebooki jaoks praegu hapu. Firma on kaotanud oma väärtust vähemalt 45 miljardi dollari võrra ja ilmselt kasvab number märgatavalt.