VIDEO | Mali sisserändajast „ämblikmees” päästis Prantsusmaal rõdu küljes rippunud lapse, Macron annab tänuks kodakondsuse

Prantsuse meedia teatel ei olnud poisi vanemad kodus. Isa kuulati üle lapse valveta jätmises kahtlustatuna, ema ei viibinud parajasti Pariisis.

Pariisi linnapea Anne Hidalgo kiitis 22-aastase Gassama kangelaslikkust ja teatas, et helistas talle, et teda tänada. Hildalgo nimetas Gassamat „18. ämblikmeheks”, mis viitab Pariisi 18. linnaosale, kus juhtum aset leidis.

„Õnnitlused Mamoudou Gassamale tema julgusteo eest, mis päästis lapse elu,” kirjutas Hidalgo Twitteris. „Ta seletas mulle, et saabus mõni kuu tagasi Malist unistades siin oma elu ülesehitamisest. Ma vastasin, et tema kangelaslik žest on eeskujuks kõigile kodanikele ja Pariisi linn tahab loomulikult toetada teda tema jõupingutustes Prantsusmaale elama asuda.”