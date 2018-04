VIDEO | Macroni ja Trumpi istutatud puu kadus Valge Maja aiast

Prantsusmaa president Emmanuel Macron tähistas erilisi suhteid USA ja Prantsusmaa vahel eelmisel nädalal riigivisiidil Washingtoni koos president Donald Trumpiga puu istutamisega Valge Maja aeda. Nüüd aga on tammehakatis kadunud.

Valge Maja fotograafid märkasid puu kadumist mõned päevad pärast selle istutamist, vahendab Reuters.

Puu, mis on pärit Prantsusmaa Belleau metsast, kus Esimese maailmasõja lahingus hukkus ligi 2000 Ameerika sõdurit, kaevati tegelikult üles veidi pärast istutamist.

See viidi karantiini, teatasid USA ja Prantsusmaa ametnikud. Asi on selles, et parasiidid oleksid võinud levida sellelt teistele Valge Maja aia puudele.

„See oli tegelikult Trumpi eriline teene Prantsusmaale võimaldada puu istutamine presidendi visiidi päeval,” ütles üks ametnik Macroni administratsioonist. „Pärast seda naasis see karantiini ja istutatakse varsti uuesti Valge Maja aeda. Ärge muretsege, puul läheb väga hästi.”