VIDEO | Macron kaalub vägivallapuhangu tõttu erakorralise seisukorra kehtestamist

Tuntud kui „kollaste vestide“ protestiaktsioon – mis sai alguse kütuseaktsiisi tõusu tõttu ja mille nimi tuleneb autojuhtide helkurvestidest, mis protestijatel seljas – on kujunenud spontaanseks pahameeletormiks elatustaseme languse pärast, vahendab ajaleht The New York Times.

Valitsuse pressiesindaja Benjamin Griveaux ütles täna, et president Macron kaalub erakorralise seisukorra kehtestamist, et ennetada seda, mida kirjeldatakse kui üht halvimat meeleavalduslikku rahvarahutust enam kui kümme aasta jooksul.

Hajusal, näiliselt juhita ja interneti kaudu korraldatud protestiaktsioonil on süvenev ja laialdane toetust kogu Prantsusmaal, kus kõikjal toimus laupäeval meeleavaldusi. Teadaolevalt oli enamus neist rahumeelsed, kuigi kohati teatati ka vägivallast, näiteks Le Puy-en-Velay linnas, kus osa väidetavatest meeleavaldajatest otsustas põlema süüdata kohaliku prefektuuri.

Foto: STEPHANE MAHE, REUTERS

Aga ennekõike muutusid protestid võikaks Pariisis, kus nendesse sulandus äärmuslasi nii vasakult ja paremalt tiivalt, rääkimata anarhistidest, kes kõik üritasid ära kasutada meeleavaldajate kasvavat rahulolematust. Vägivald ületas Macroni administratsiooni jaoks uue künnise ja pälvis ägedat vastukaja isegi hoolimata tõsiasjast, et oma meelsuse väljendamine tänavatel on seal maal tava.