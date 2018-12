VIDEO | Maailma suurim „sebra”: Hispaania väikelinna rajatud vöötrada on 40 meetrit lai

Ülekäigurada on sedavõrd lai, et ulatub ümber tänavanurga ka kõrvaltänavale. Väikelinna elanikes tekitab uus liikluskorraldus hämmingut. „Ma ei tea, miks nad just selle paiga valisid, iga kord, kui mina siin teed ületan, on siin vaid neli või kuus jalakäijat,” kommenteeris üks eakam kohalik Hispaania telejaamale Antena 3.

See-eest tekitab ülekäigurada ohtralt rõõmu riigi sotsiaalmeedias. Linnapea Xosé Manuel Pasos tõdes meediale, et rekordite löömine ei olnud linnavalitsuse eesmärk, ent kui kuulsus on juba tekkinud, siis olgu pealegi nii.