VIDEO | "Loodan, et ma meeldin talle" ehk mida on Putin ja Trump üksteise kohta öelnud?

Esmaspäeval kohtuvad Trump ja Putin Helsingis ja seetõttu tasub vaadata ajas tagasia, et näha, mida kaks maailma liidrit on üksteise kohta öelnud.

Neljapäeval lõppenud NATO tippkohtumisel sõnas Trump taas, et riigipead on omavahel juba paaril korral kohtunud ning saavad hästi läbi. "Päeva lõpuks on ta siiski konkurent, ta esindab Venemaad," sõnas Trump.

Seni lekkinud info kohaselt tuleb Helsingis esmaspäeval jutuks Iraani roll Süüria sõjas. Lisaks on arutletud, et tõenäoliselt tuleb kõneluste alla Venemaa sekkumine USA valimistesse ning Krimmi annekteerimise küsimus.