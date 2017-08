VIDEO | Londonis rammis kahekordne buss poodi, kaks reisijat jäi ülakorrusele lõksu

Londonis rammis kahekordne buss poodi, mille tagajärjel jäid kaks naist ülemisele korrusele kinni. Londoni tuletõrje teatel on naised teadvusel ja hingavad.

Buss sõitis sisse Poggen Pohl Kitchen Design Centre’isse Lavender Hillis, põhjustades poe fassaadi kokkuvarisemise, vahendab BBC News.

Two women remain trapped on top deck of double-decker bus that has crashed into a shop in Lavender Hill in Londonhttps://t.co/5v7XQ6ndWS pic.twitter.com/0rGuSVscmn— BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 10, 2017

Bussijuht viidi haiglasse ja teised vigastatud saavad abi kohapeal, teatas politsei.

Londoni ühistranspordiorganisatsiooni Transport for Londoni (TfL) esindaja ütles, et õnnetus juhtus liinil number 77 sõitnud kahekordse bussiga. Hädaabiteenistused said väljakutse kell 6.55 kohaliku aja järgi.

34-aastane Andrew Matthews oli üks bussis olnud umbes tosinast reisijast.

„Ma olin ülakorrusel taga õnneks,“ rääkis Matthews. „Ma märkasin, et buss libiseb. Ma kuulsin raginat ja nägin, et poe katus tuleb eest vasakult sisse. See jõudis neljanda või viienda reani. Ma tegin ennast väikseks, hoidsin endal ümbert kinni. Niipea, kui buss peatus, hakkas karjumine ja röökimine. Ma märkasin, et ees paremal oli üks naine kokku surutud. Ta karjus appi. Oli palju verd.“

Teise reisija, 33-aastase Solange Morini sõnul oli bussi alt näha tulemas suitsu.

„Ma nägin ühte naist karjumas ja klaasile tagumas. Kõik karjusid: „Põleb, põleb.“ Ma läksin mööda bussi edasi. Ma rääkisin temaga ja hoidsin ta käsi. Ta oli kinni. Ma ei oleks teda lahti saanud. Ta oli nii hirmu täis, sest inimesed karjusid, et põleb. Oli palju suitsu,“ rääkis Morin.