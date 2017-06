VIDEO | Londonis jalakäijate sekka sõitnud mees ähvardas: „Ma tapan kõik moslemid! Ma teen oma osa“

Telekanal Sky News avaldas pealtnägija video, millel on näha 48-aastast arvatavat ründajat, kes täna öösel Põhja-Londonis kaubikuga mošee juures jalakäijate sekka sõitis.

Videolt on näha, kuidas kahtlusalune politseinike poolt sündmuskohalt minema toimetatakse. Vihane rahvamass koguneb keskealise mehe ümber. Taamal on kuulda möödakäijate karjumist. Teadaolevalt murdsid juhuslikud möödakäijad vahetult pärast rünnakut mehe maha ja hoidsid teda kinni kuni politsei saabumiseni.

Vahetult enne seda jõudis ründaja tunnistajate sõnul karjuda: „Ma tapan ära kõik moslemid!“

Hoolimata sellest, et mees üritas neist üle sõita, jäi rahvas tema äraviimisel suhteliselt rahulikuks.

Kaheksa inimest sai kiirabi kinnitusel kohaliku aja järgi vahetult pärast südaööd vigastada, kui kaubik sõitis otsa jalakäijatele, kes olid äsja lahkunud Finsbury pargi lähedal asuvast mošeest palvuselt.

Üks mees jättis politsei teatel ka oma elu.

41-aastane Atikur Arhman rääkis, et vahetult enne rünnakut minestas mošee ees vanem mees. „Inimesed läksid teda abistama, kui ühtäkki kihutas kõnniteele kaubik ja sõitis neist üle,“ kirjeldas ta. „Tänavatel ei ole pärast viimase aja sündmusi enam ohutu. Linna peal ei ole enam ohutu ringi liikuda.“

Abdulrahman Saleh Alamoudi ütles, et ta oli üks neist, kes ruttas vanemale mehele appi, kui ta mošee lähistel tõenäoliselt kuuma ilma tõttu kokku varises. Hetk hiljem kihutas nende suunas juba valge kaubik. „Tuli suur kaubik ja sõitis meist üle,“ meenutas ta BuzzFeedi uudisteportaalile. „Ma arvan, et kaheksa kuni kümme inimest sai viga. Mul õnnestus õnneks selle teelt põgeneda. Kaubikust astus välja mees ja me püüdsime ta kinni.“

„Ta karjus: „Ma tapan kõik moslemid ära, ma tapan kõik moslemid ära!“ Ta vehkis rusikatega,“ rääkis Alamoudi. „Meil õnnestus ta kõnniteele maha suruda. Ta hakkas karjuma: „Tapke mind ära, tapke mind ära!“ Ma vastasin: „Me ei hakka sind tapma. Miks sa seda tegid?“ Ta ei öelnud midagi.“

Tema sõnul oli ründaja suur ja tugev mees.

Toimumispaiga lähedal asuva Moslemi Hoolekande Maja esindaja Toufik Kacimi sõnul ei ole tal kahtlustki, et tegemist oli rünnakuga, kuna agressiivne mees jõudis enne minematoimetamist ka märkida: „Ma tegin oma osa.“