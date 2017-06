VIDEO | Londoni terroristidega silmitsi seisnud mees: teadsin, et kui ma nüüd libastun, siis saan surma

Londoni terrorirünnaku sündmuste keskele sattunud Gerard kirjeldas intervjuus kohalikule meediale, kuidas järgnes kolmele pussitajale, loopis neid klaaside, pudelite ja toolidega ning võinuks selle eest oma eluga maksta.

Gerard rääkis, kuidas märkas London Bridge'i juures jalutades äkitselt maas noahaavaga meest.

"Järgmine asi, mida nägin, olid kolm moslemimeest nugadega pussitamas üht neidu. Ta oli täiesti kaitsetu. Olin šokeeritud. Siis jooksid nad Borough Marketi suunas. Karjusin inimestele, et nad jookseksid, et need on terroristid ja pussitavad kõiki. Järgnesin ja nägin, et nad sisenesid järjest pubidesse, lüües noaga kõiki, kes ette jäid," ütles ta.

"Nad jooksid ja karjusid "See on Allahi eest!", nad pussitasid üht tüdrukut, ma ei tea mitu, kümme, võib-olla 15 korda. Tüdruk karjus happi, aga ma ei saanud midagi teha. Püüdsin teda aidata, visata neid pudelite, klaasidega. Tundub rumal tegu, aga püüdsin vaid elusid päästa."

Gerardi kirjelduse järgi tabas ta üht terroristidest tooliga, mispeale kolm meest suundusid tema poole ja ta oli sunnitud elu eest põgenema. "Teadsin, et kui ma nüüd libastun, siis olen surnud mees. Mind oleks tapetud kohe sealsamas."

London Bridge'il rahva sekka sõitnud ja seejärel tänavatel viibijaid pussitanud terroristid tapsid laupäeva hilisõhtul vähemalt seitse inimest, kuni politsei nende enda elu lõpetas.