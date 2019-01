VIDEO | Kuu tagaküljele kartuleid kasvatama saadetud Hiina sond edastas Maale esimesed pildid

Sond jõudis Kuule ööl vastu neljapäeva. Kuukulgur Yutu 2 ehk Nefriitjänes 2 vabanes maanduri küljest ja tegi Kuu tagaküljele ajaloo esimesed roomikujäljed Eesti aja järgi eile kell 16.22. Sondi Chang'e-4 ülesannete hulka kuuluvad astronoomilised vaatlused, Kuu maastiku ja geoloogia uuringud ning radiatsiooni mõõtmine.

Muu hulgas tehakse missiooni käigus erinevaid bioloogilisi katsetusi, mille käigus üritatakse aparaad sisemuses muu hulgas kasvatada kartuleid ja haududa munadest välja siidiusse.

„Kuukulguri eraldumine käis perfektselt ja sujuvalt,” ütleb Reutersi avaldatud videos Hiina Kuu-programmi juht Wu Weiren. „Kulgur liikus vaid väikese sammu võrra, kuid Hiina rahva jaoks on see suur samm. See on suur ja minu arvates otsustav samm universumi avastamise ja hõivamise teel.”