VIDEO | „Krokodill” Mnangagwa vannutati Zimbabwe uueks presidendiks

Emmerson Mnangagwa vannutati täna tuhandete inimeste ees Harare rahvusstaadionil Zimbabwe uueks presidendiks lõppakordina Robert Mugabe 37 aastat kestnud valitsemisele.

Ametivannet andes lubas 75-aastane endine julgeolekuülem hüüdnimega „Krokodill” kinni pidada põhiseadusest ja kaitsta kõigi Zimbabwe 16 miljoni kodaniku õigusi, vahendab Reuters.

Kuigi enamik zimbabwelasi tervitas suure rõõmuga 93-aastase Mugabe ametist lahkumist, on mõned mures ka tuleviku pärast Mnangagwa valitsemise all.

Eriti esitatakse küsimusi tema rolli kohta niinimetatud Gukurahundi tapatalgute kohta Matabelelandis 1983. aastal, kui Mugabe vastaste mahasurumise käigus tappis Põhja-Koreas väljaõppe saanud Viies Brigaad hinnanguliselt 20 000 inimest.

Mnangagwa on eitanud tapatalgutes osalemist ning on pärast kaks nädalat Lõuna-Aafrika Vabariigis maapaos olemist Zimbabwesse naasmist jutlustanud demokraatiat, sallivust ja õigusriiki.

„Rahvas on rääkinud. Rahva hääl on jumala hääl,” ütles Mnangagwa eile tuhandetele toetajatele valitseva erakonna Zanu-PF peakorteri juures.

Mugabele lojaalsete tegelaste, näiteks endise rahandusministri Ignatius Chombo karm kohtlemine armee poolt – teda peksti vahi all olles nii rängalt, et tuli haiglasse viia – ei ole just vaigistanud muret Mnangagwa tegeliku suhtumise pärast demokraatiasse.

Maailma vanim ametis olnud riigijuht Mugabe astus tagasi teisipäeval, kui parlament alustas tema tagandamisprotsessi. Nädal varem oli armee riigi oma kontrolli alla võtnud.

Mnangagwa kinnitas, et Mugabe ja tema perekond on Zimbabwes väljaspool ohtu.