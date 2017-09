VIDEO KÕNEST | Trump ÜRO-s maailmaliidrite ees: oleme valmis Põhja-Korea hävitama!

USA president Donald Trump sõnas ÜRO peaassamblee ees, et Põhja-Korea tuleb veelgi enam isolatsiooni suruda. Ta ähvardas riigi suisa hävitada.

CNN vahendab, et Trump ütles, et Kim Jong-un on oma tuumaprogrammiga enesetapumissioonil, mis ei vii mitte kusagile. Ta nimetas Kim Jong-uni torkavalt raketimeheks (ta on nõnda teinud varem ka Twitteris).

USA riigipea toonitas, et ÜRO peaks Põhja-Korea suhtes kehtestama veelgi enam sanktsioone. Riigi võimuladvikut nimetas ta kriminaalide kambaks.

Trump sõnas maailmaliidritele sedagi, et terroristid koguvad jõudu üle maailma, kuid üleüldine rahu on siiski võimalik. Ta tõi välja, et Ühendriigid on valmis astuma sõjalisi samme. "Meie armee on peagi läbi aegade tugevaim," viitas ta USA võimekusele.

Trump märkis, et ÜRO poolt toetatud tuumalepe Iraaniga on USA jaoks häbiplekk. Trump tõdes, et olukord ei pruugi nii jääda. "Ma arvan, et te pole selle loo lõppu veel kuulnud."

Kuigi Trump rõhus koostööle ÜRO-ga nentis ta ka, et ennekõike on prioriteediks kodumaa. "Ma panen alati Ameerika Ühendriigid esikohale. Samamood nagu ka teie, oma riikide liidrid, peaksite seadma esikohale oma kodumaa."