VIDEO | Komandör, kes juhtis eriüksuslasi Maidanil, juhendas eile politseinikke Moskvas

Venemaa telekanali Dožd teatel korraldas esmaspäeval Moskvas meeleavaldajate laialiajamist Ukraina siseministeeriumi eriüksuse Berkut kunagine ülem Serhi Kusjuk, kes nelja aasta eest juhtis meeleavaldajate ohvriterohket laialiajamist Maidanil.

Ukraina siseministeerium on varem teatanud, et Kusjuk pages Maidani sündmuste järel Krimmi. Ta on kuulutatud ukrainlaste poolt tagaotsitavaks vastutava isikuna meeleavaldajate tulistamises Maidanil, mille taga oli kuritegelik rühmitus eesotsas Ukraina ekspresident Viktor Janukovõtšiga, kes ka viibib Venemaal.

Videokaadritelt ja fotodelt on aga näha, et esmaspäeval oli Kusjuk, käes raadio, opositsiooniliider Aleksei Navalnõi korruptsioonivastaste meeleavalduste keskel, juhendamas politseinikke rahumeelsete protestijate kinnipidamisel.

Moskva politsei korrakaitseüksus OMON keeldus teemat täna kommenteerimast.

