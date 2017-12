VIDEO | Kolm naist kordasid seksuaalse ahistamise süüdistusi Trumpi vastu

Seksuaalse ahistamise vastane liikumine #MeToo jõudis eile Valge Maja lävele, kui kolm naist, kes süüdistasid eelmisel aastal USA presidenti Donald Trumpi, alustasid uut avalikku kampaaniat oma väidetele tähelepanu juhtimiseks.

Kolm naist kuuluvad enam kui tosina hulka, kes astusid algselt esile 2016. aasta presidendivalimiste kampaania ajal. Naised kordasid oma lugusid sel nädalal telekanalis NBC ja sellele järgnenud pressikonverentsil Manhattanil, kus kutsusid kongressi üles oma väiteid uurima, vahendab Washington Post.

Valge Maja tõrjus süüdistused hommikuses avalduses ja pärastlõunasel pressikonverentsil, teatades, et president on varem eitanud igasugust sobimatut käitumist, ja väites, et need küsimused on juba Trumpi presidendiks tõusmise käigus lahendatud. Mitmed Valge Maja ametnikud ütlesid, et seal ei olda erilises paanikas, osaliselt seetõttu, et ükski süüdistus ei ole uus.

Mõned Trumpi abid, nõuandjad ja muud usaldusalused tunnevad aga muret, kuidas käituda muutunud üleriiklikus õhkkonnas seoses seksuaalse ahistamisega, mis ei pruugi niipea muutuda.

„Nende valeväidetega, enamikul juhtudel täielikult vaidlustatud pealtnägijate ütlustega, tegeldi eelmise aasta kampaania ajal pikalt ja Ameerika rahvas väljendas oma otsust, andes otsustava võidu,” teatas Valge Maja eilses avalduses.

Valge Maja pressisekretärilt Sarah Huckabee Sandersilt küsiti pressikonverentsil, kas teda on kunagi seksuaalselt ahistatud ja kas ta suudab ahistamisohvritele kaasa tunda, mille peale ta vastas: „President on vastanud neile süüdistustele otse ja eitanud kõiki neid süüdistusi.”

Süüdistused Trumpi vastu esitati pärast seda, kui Washington Post avaldas eelmisel aastal salvestuse, milles Trump kelkis naiste suguelundite käperdamisega. Pärast presidendiks valimist on Trump eraviisiliselt salvestuse ehtsuses kahelnud.

Trumpi lähikondlased on viimasel ajal pead murdnud selle üle, kuidas kaitsta presidenti enam kui tosina naise süüdistuste eest, võttes samas seksuaalse rünnaku ja ahistamise väiteid tõsiselt, teatasid kaks allikat Washington Postile.

„Nagu president ise ütles, arvab ta, et on hea asi, et naised esile astuvad,” ütles Sanders eilsel pressikonverentsil. „Aga ta tunneb ka tugevalt, et paljas väide ei peaks kurssi määrama.”

Üks Trumpi administratsiooni väljapaistvamaid naisi, USA suursaadik ÜRO-s Nikki Haley ütles pühapäeval, et naisi, kes on Trumpi süüdistanud, tuleb kuulata.

„Neid tuleb kuulata ja nendega tuleb tegelda,” ütles Haley telekanalile CBS. „Ja ma arvan, et me kuulsime neist enne valimisi. Ja ma arvan, et igal naisel, kes on tundnud, et on kannatanud või tundnud ennast mingil moel väärkohelduna, neil on kõik õigused see välja öelda.”

Senaator Kirsten Gillibrandist, keda peetakse laialdaselt potentsiaalseks presidendikandidaadiks 2020. aastal, sai eile neljas demokraadist senaator, kes kutsus Trumpi süüdistuste tõttu tagasi astuma.

Kolm naist, kes eile oma lugusid kordasid, on endine Miss USA konkursil osalenu Samantha Holvey, kes ütles 2016. aasta oktoobris, et Trump inspekteeris sobimatult missivõitlusel osalenuid; New Yorgi naine Jessica Leeds, kes ütles, et Trump käperdas teda lennukis; ning Rachel Crooks, kes ütles, et Trump suudles teda Trump Toweris huultele.