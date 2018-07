VIDEO | Kokkuvõte Putini ja Trumpi kohtumisest: Baltikumi maha ei müüdud, seega võib öelda, et kõik läks hästi

Eesti Päevalehe välisuudiste toimetaja Kaarel Kressa ütles pärast eile toimunud USA president Donald Trumpi ja Venemaa riigipea Vladimir Putini kohtumist, et Baltiriike ega Ukrainat maha ei müüdud, seega võib öelda, et kokkuvõttes läks hästi.

Kressa sõnul oli kõigi jaoks üllatav see, kui Donald Trump käis välja idee luua Venemaaga ühine küberkaitse rühm. Seda põhjusel, et parandada riikidevahelisi suhteid.

Kressa sõnul on ilmselt sellise avalduse peale hämmingus sajad, kui mitte tuhanded, USA küberkaitsega tegelevad ametnikud. "Millist koostööd saab USA teha Venemaaga, kui on teada, et Vene luure teeb koostööd nii hästi maffia kui ka teiste USA-le ebasõbralike luureteenistustega," nentis Kressa. Ta meenutas riigipeade eelmist, põgusat kohtumist, mis toimus mullu Vietnamis, kui USA riigipea tuli välja sarnase avaldusega, ent ametnike seas vallandunud pahameeletormi tõttu võttis selle idee ka kiiresti tagasi.