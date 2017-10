VIDEO | Kiievi lähedal tapeti Ukraina poolel sõdinud tšetšeeni päritolu arst Amina Okujeva

Eile kella 20.30 ajal tapeti Ukraina Kiievi oblastis Glevahhas tšetšeeni päritolu arst, ühiskondlik aktivist ja Ida-Ukraina sõjategevuses osalenud Amina Okujeva. Kaks tundmatut isikut tulistasid automaatidest autot, kus viibisid Okujeva ja tema mees.

Okujeva mees, rahvusvahelise Džohhar Dudajevi nimelise rahuvalvepataljoni vabatahtlik Adam Osmajev sai jalast raskelt haavata, vahendab UNIAN.

Ukraina siseministri nõuniku Anton Geraštšenko sõnul tulistati autot põõsastest raudteeülesõidul.

Ajalehe Ukrajinska Pravda teatel määrati Okujevale pärast eelmist rünnakut riiklik ihukaitse. Kui selle tähtaeg täis sai, tehti talle ettepanek jätkata, kuid Okujeva ja Osmajev loobusid sellest.

Esialgsete andmete järgi oli mõrvareid kaks. Kohalikud kuulsid tulistamist, mis kestis 5-7 sekundit. Tulistati valangutega.

Ukraina politseiülem Sergi Knjazev ei vastanud küsimusele mõrva motiivide kohta. „Kui inimene on surnud, on see mõrv. Ma ei välista, et see on terroriakt. Aga las selle kallal töötavad uurijad ja prokurörid,” ütles Knjazev.

Osmajev rääkis, et oli koos naisega naasmas teisest regioonist Kiievisse ja roolis oli tema. Osmajevi sõnul hakati raudteeülesõidul autot tulistama. „Kõik lendas minu ümber laiali, paneel, kõik,” rääkis Osmajev. „Ma sõitsin nii palju, kui võimalik, edasi, sest nad tabasid ka mootorisse, auto peatus. Püüdsin anda esmaabi, aga teda tabati pähe,” ütles Osmajev.

Osmajev peab seda kallaletungiks neile mõlemale ja näeb selles Vene jälge.

Tegemist ei ole esimese kallaletungiga Okujevale ja Osmajevile. 1. juunil saabusid Osmajev, keda Venemaal süüdistatakse president Vladimir Putini atentaadi ettevalmistamises, ja Okujeva Kiievis intervjuule väidetava Prantsuse ajakirjanikuga. Viimane võttis kohtumisel välja püstoli ja tulistas Osmajevit. Okujeva hakkas vastu tulistama ja haavas ründajat. Ukraina siseministeerium teatas, et rünnaku planeerisid ja valmistasid ette Vene eriteenistused.

Okujeva on võtnud osa Ukraina niinimetatud väärikuse revolutsioonist ja sõjast Ida-Ukrainas pataljoni Kiiev-2 koosseisus. Ta oli sündinud 1983. aastal Odessas ning elas koos perega Moskvas ja Groznõis. Ukrainasse naasis ta 2003. aastal pärast Teist Tšetšeenia sõda ning astus Odessa meditsiiniülikooli, mille lõpetas üldkirurgia erialal. Pärast kõrghariduse saamist töötas Odessas internina.

Kui algas sõda Ida-Ukrainas, astus Okujeva pataljoni Kiiev-2, kus oli kirjas velskrina, kuid tegeles enese sõnul meditsiiniga vähe. Võttis osa Debaltseve kaitsmisest.