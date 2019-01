VIDEO | Kertši väinas süttis kaks tankerit, hukkunud on vähemalt 14 inimest

Hukkunute arv on viimastel andmetel kasvanud 14-ni, teatas täna Krimmi juht Sergei Aksjonov, kelle sõnul lootust ellujäänuid leida praktiliselt ei ole, vahendab Interfax.

Varem teatati, et 10 inimest on hukkunud 12 inimest päästetud ja kümne inimese saatus on teadmata.

Venemaa Mere- ja Jõetranspordi Föderaalagentuur (Rosmorretšflot) teatas, et lootust kedagi elusana leida enam ei ole.

„Hommikul kella kuuese seisuga muudeti operatsioon päästeoperatsioonist otsinguoperatsiooniks ellujäänute leidimise lootuse puudumise tõttu,” ütles Rosmorretšfloti esindaja, kes lisas, et tulekahju ei ole veel kustutatud.

Tansaania lipu all tankerite Candy ja Maestro lastiks on vedeldatud maagaas ja nad olid selle peale võtnud Venemaa Krasnodari krai Temrjuki sadamast. Pardal olid Türgi ja India kodanikud.

Tulekahju puhkes esialgsetel andmetel kütuse pumpamisel ühest laevast teise.