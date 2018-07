VIDEO | Kas Euroopa Komisjoni president oli NATO tippkohtumisel purjakil?

Parempopulistliku Saksa erakonna Alternatiiv Saksamaale (Alternative für Deutschland, AfD) Bundestagi saadik Martin Reichardt jagas sotsiaalvõrgustikus Twitter videot, mida vaadates tekib küsimus, kas Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker oli NATO tippkohtumisel tõepoolest purjakil.

🍻 🍷 Beschämender Auftritt von Jean-Claude @JunckerEU auf dem #NATOSummit:

Mehrere Leute müssen den offenbar sturzbetrunkenen Präsidenten der Europäischen Kommission stützen, damit dieser sich überhaupt noch irgendwie auf den Beinen halten kann! Ein einziges Trauerspiel.#AfD pic.twitter.com/xJDsJh0tXC

— Martin Reichardt, MdB (@M_Reichardt_AfD) July 12, 2018

Reichardt kirjutab video juures, et "Mitu inimest peavad ilmselgelt maani täis Euroopa Komisjoni presidenti toetama, et see üldse kuidagimoodi jalgadel püsiks. Üksainus kurbmäng.".