VIDEO | Kanada peaminister Trudeau vabandas pisarsilmi tagakiusatud geikogukonna ees

Kanada peaminister Justin Trudeau vabandas eile LGBTQ-kogukonna liikmete ees valitsuse tegevuse pärast tuhandete töötajate vastu sõjaväes ja avalikus teenistuses külma sõja ajal.

Trudeau ütles oma kõnes parlamendi ees, et alates 1950. aastatest kuni 1990. aastate alguseni tegeles föderaalvalitsus LGBTQ-kogukondade kahtlustatavate liikmete tagakiusamiskampaaniaga. Tollal mõeldi Trudeau sõnul, et kõik mitteheteroseksuaalsed kanadalased on automaatselt suuremas šantaažiohus Kanada vastaste poolt, vahendab Associated Press.

„See on valitsuse poolt kurjategijateks sildistatud inimeste muserdav lugu – inimeste, kes kaotasid oma elatise ja mõnedel juhtudel oma elu,” ütles Trudeau.

„Need ei ole ammu unustatud valitsuste kauged tavad. See juhtus süstemaatiliselt, Kanadas, ajaperioodil, mis on hiljutisem, kui keegi meist tahaks tunnistada,” lausus Trudeau.

Trudeau sõnul nuhkisid riigiametid, sõjavägi ja kuninglik Kanada ratsapolitsei oma enda inimeste järel nii töökohal kui ka väljaspool seda. Kanadalasi jälgiti kõige suhtes, mida võiks pidada homoseksuaalseks käitumiseks, kogukondlikud ühendused, baarid, pargid ja isegi inimeste kodud olid pideva jälgimise all. Kui valitsus tundis, et on kogunenud piisavalt tõendeid, viidi mõned kahtlusalused öö varjus salajastesse kohtadesse ja kuulati üle.

Need, kes tunnistasid, et on geid, vallandati, vabastati teenistusest või hirmutati ise lahkuma, teatas peaminister, kes nimetas seda nõiajahiks.

„Häbi ja kurbuse ning sügava kahetsusega asjade eest, mida me oleme teinud, seisan ma siin täna ja ütlen: see oli vale. Me vabandame. Mul on kahju. Meil on kahju,” ütles Trudeau. „Riigi toetatud, süsteemse tagakiusamise ja tõrjumise pärast, meil on kahju.”

Kanada valitsus tutvustas ka eelnõu, mis võimaldaks inimstel taotleda vastastikusel nõusolekul samasoolise partneriga aset leidnud seksuaalse tegevuse eest saadud karistuste eemaldamist kuriteoregistrist.

Valitsus eraldas ka üle saja miljoni Kanada dollari sõjaväelastele ja teiste föderaalagentuuride töötajatele, kelle karjäärid kannatasid või katkesid nende seksuaalse orientatsiooni tõttu.

„Vahistatuid ja süüdistatuid häbistati eesmärgipäraselt ja kättemaksuhimuliselt. Nende nimed ilmusid ajalehtedes, et neid alandada ja nende perekondi. Elud hävitati. Ja traagiliselt ka elusid kaotati,” lausus Trudeau.