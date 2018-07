VIDEO | Kamtšatkal kaevasid karud surnuaial hauad lahti

Venemaal Kamtšatkal Jelizovo linnas kaevasid karud surnuaial lahti mitu hauda. Jahimeeste hinnangul on tegemist vähemalt kolme karuga, vahendab Interfax.

Jelizovo aselinnapea Pavel Kogai ütles, et reedel pöördus tema poole naine, kes teatas, et karu on läinud surnuaiale ja lõhkunud seal riste. Jahimehed korraldasid karule varitsuse ja lasid ta maha. Eile teatati aga uutest kahjustustest surnuaial.

„Reedel seda ei olnud. See tähendab, et nähtavasti ööl vastu laupäeva tulid sinna teised karud ja jälgede järgi otsustades oli neid vähemalt kolm. Nende liikumisteel on kahjustatud tarad, purustatud ristid ja veel umbes seitse hauda on kuni kirstudeni lahti kaevatud,” ütles Kogai.

Praegu on surnuaia ümber varitsus ja jahimehed valvavad seal ööpäev läbi.