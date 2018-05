VIDEO | Kaks meest õhkisid Kanada restoranis pommi ja vigastasid 15 inimest

Plahvatus toimus kohaliku aja järgi kella 22.30 ajal Bombay Bheli restoranis. Haiglasse viidi 15 inimest, kellest kolm olid kriitilises seisundis, teatas Peeli regionaalne kiirabiteenistus, vahendab Reuters.

Peeli regionaalpolitsei teatel sisenesid kaks meessoost kahtlusalust restorani, õhkisid omavalmistatud lõhkeseadeldise ning lahkusid siis.

Kanada suuruselt kuues linn Mississauga asub Ontario järve kaldal umbes 32 kilomeetrit Torontost läänes.

2 suspects attended the scene, detonated an Improvised Explosive Device within the restaurant. Several injured were taken to local hospital and 3 in critical condition were taken to a Toronto Trauma Centre. pic.twitter.com/yzCT59UVN6