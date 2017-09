VIDEO | Kadõrov ähvardas astuda Venemaale vastu, kui viimane toetab Birma moslemeid kiusavaid saatanaid

Tšetšeenia juht Ramzan Kadõrov kommenteeris moslemite genotsiidi Birmas, mille tõttu kogunesid pühapäeval sajad inimesed Birma saatkonna juurde Moskvas, ning ähvardas Venemaale vastu astuda, kui riigi võimud šaitaane (saatanaid) toetavad. Kadõrov esines Instagramis otse-eetris, kuid ei salvestanud oma sõnavõttu. See avaldati hiljem YouTube’is, teatab telekanal Dožd.

Kadõrov nimetas moslemite tagakiusamise organiseerijad Birmas šaitaanideks ja kutsus neid ära needma, kannatanute eest aga palvetama. Sealjuures süüdistas Kadõrov Vene meediat tegevusetuses.

„Kui Euroopas kuskil midagi õhku lastakse, tapetakse, astuvad meie vaprad massiteabevahendid kohe üles. Aga kui kolme päevaga tapetakse mitu tuhat inimest, kõik vaikivad,“ ütles Kadõrov.

Veel rääkis Kadõrov, et talle kirjutatakse palju vajadusest Birmasse väed sisse viia. Kadõrov rõhutas, et see on võimatu, sest ta ei saa ainuisikuliselt sellist otsust vastu võtta. Siiski ütles ta, et kui Venemaa toetab šaitaane, kes Birmas kuritegusid toime panevad, astub ta Venemaa seisukoha vastu välja.

„Kui isegi Venemaa toetab neid šaitaane, kes kuritegusid toime panevad, olen ma Venemaa seisukoha vastu. Mul on oma nägemus, oma seisukoht. Ma olen enam kui kindel, et täna ei hakka keegi toetama mõrvareid ja vägistajaid, aga on teatud riikliku poliitika nüansid, mistõttu peame me suhtuma mõistmisega sellesse, mis toimub, ja kuidas käituvad riigitegelased ja poliitikud,“ ütles Kadõrov.