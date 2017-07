VIDEO | Kaadrid uppuvast templist Myanmaris

Vihmahooaja tõttu neelas Myanmaris kerkinud jõgi endaga kaasa templi.

Myanmaris hakkas vihma kallama juba juuli alguses, mis on tinginud ligi 90 000 inimese koduta jäämise ning arvutult muud kahju. Läinud neljapäeval viis kerkinud jõetase endaga kaasa sinna 2009. aastal ehitatud templi.

Thiri Yadana Pyilone Chatha templi uppumist saab vaatada pealtnägija videost. Video autor Abbott U Pyinnya Linkkara rääkis Reutersile, et templi ehitamise ajal oli see jõepiirist kaugel. Tema sõnul on iga-aastased vihmahooajad tavapärased, kuid tänavu kaasneb nendega märkimisväärne erosioon.

Myanmar on Aasia üks kõige katastroofi ohtlikumaid piirkondi, jäädes tihti tsüklonite, üleujutuste, äärmuslike temperatuuride ning harvade maavärinate meelevalda.