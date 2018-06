VIDEO | Kaadrid puuri pandud immigrantide lastest tekitavad USA-s pahameelt

USA-s jätkub debatt Donald Trumpi valitsuse poliitika üle, mille järgi eraldatakse piiril kinnipeetud sisserändajad nende lastest.

Sisejulgeoleku ministeeriumi teatel on 5. maist 9. juunini sel moel vanematelt võetud üle 2300 lapse. Meediaga suhelnud ametnike selgitustel öeldakse vanematele sellisel puhul tihti, et lapsed viiakse pesema ning alles hiljem öeldakse, et nad on minema viidud. Ühel juhul sooritas lapsest eraldatud isa kongis enesetapu. "Mees läks peast lolliks, nad pidid ta füüsilist jõudu kasutades lapsest lahti tirima," märkis üks valvuritest Washington Postile.

Samuti tekitavad kriitikat laste elutingimused. AP teatel on lapsed muu hulgas sunnitud üksteisel mähkmeid vahetama, valvuritel pole lubatud neid lohutada. "Sajad lapsed ootavad metallvõrest ehitatud puurides," kirjeldab AP Texase laohoonesse paigutatud laste elu. "Ühes puuris oli 20 last." Kokku elas laohoones 1100 last.

Piirivalve juhtagent Manuel Padilla märkis, et vanematest eraldatakse reeglina üle viieaastased lapsed, nooremad aga jäetakse enamasti pere juurde. Ühte sarnast asutust külastanud lastearst Colleen Kraft aga ütles, et nägi seal umbes kaheaastast last, kes hüsteeriliselt nuttis ja rusikatega vastu voodiaset tagus. Töötajad pakkusid talle lohutuseks mänguasju, kuid neil ei ole lubatud lapsi sülle võtta ega neid kallistada, märkis Kraft.